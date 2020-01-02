車用市場需求回溫，功率導線架廠—界霖科技(5285)今年營運可望重返成長軌道，界霖董事長蔡上元表示，儘管今年產業仍有不確定性因素，市場氣氛未明，但在5G需求帶動下，預估下半年市況會明朗，今年營運可望優於去年，近期外資小幅加碼，界霖今天盤中股價漲停，創下2019年2月25日以後新高。

去年全球車市受到中美貿易戰衝擊，大陸車市表現不佳呈現衰退，界霖去年下半年營運亦受到影響，不過隨著中美即將針對貿易戰達成第一階段協議，大陸車市逐漸回穩，加上5G及AI應用激增帶動半導體產業需求，讓界霖今年營運可望擺脫去年衰退谷底，重回成長軌道。

界霖表示，由於5G通訊資料下載量非常大，相較以往至少有幾十倍以上的速度差距，除基地台的電源管理設備將對衍生大量功率元件需求外，對於電池容量提升、更高效率充電需求，如：充電器當中各類高、中、低壓MOSFET將成為主要成長動能；在新能源車方面，短期雖遇到大陸補貼政策的縮減而有所減緩，但經過調整後，預期未來仍將快速成長，且每部新能源車的IGBT使用量約120個到150個，是燃料車車用7倍到10倍之多，除帶動功率元件發展外，亦將有效提升功率導線架產品需求。

看好高階導線架龐大商機，界霖以母公司楠梓廠區、蘇州住立與濟南界龍為擴產重心，其中楠梓廠區部分，公司響應政府返台投資政策，於加工出口區購置廠房、增添大型沖壓設備，以投入中、高功率單體導線架及功率模組導線架之開發，並引進電鍍粗化設備，用以銜接日本廠區開發技能，作為集團第二個高階產品生產中心，以強化車載產品之開發能力；蘇州住立目前正規劃增設二期廠房中，期以既有日系客戶為根基，持續開發歐美與大中華區優質客戶，爭取中國境內5G、白色家電及未來新能源車對中高功率產品龐大需求，估計兩廠擴產後集團總產能預估約可增加約25%到30%。

在濟南界龍方面，界霖表示，此為集團最大生產中心，亦為集團異型材惟一供應中心，面對客戶當前不景氣而有尋求新材料供應需求時，具有穩定且競爭力供貨能量，除爭取IDM廠訂單外，亦可為公司爭取中國大陸地區客戶一般泛用型產品銷售，且濟南界龍為濟南市環保優良標竿企業，近期投入電鍍產能擴增，對於面對中國大陸當地環保電鍍牌照「增量不增牌」具有一定之客戶競爭優勢。

界霖去年前3季稅後盈餘為1.99億元，年減36.6%，每股盈餘為2.29元；累計去年前11月合併營收為40.95億元，年減12.23%，界霖初估，去年合併營收將年減約10%左右。

(時報資訊)