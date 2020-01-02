統一超(2912)7-ELEVEN強化會員、點數、支付整合綜效，架構「類」金融科技消費體驗，「集團會員整合」、「雙APP功能二合一」、「會員優先」等經營重點，希望能強化會員黏著度，統一超表示，目標衝刺2020年OPENPOINT集團會員數達1000萬。

統一超7-ELEVEN打造的OPENPOINT熟客生態圈，2019年會員數於去年11月突破年底目標達650萬，較去年同期倍數成長，OPENPOINT APP年度開啟率提升、吸引超越1.3億人次使用；OPEN錢包客單價更快速提升、較其他支付工具高出40%，「OPENPOINT點數流通平台」一年吸引超過300萬人次累、兌、換點，總市場流通量更高達1500億點，價值等同於新台幣5億元。

為了擴大OPEN POINT熟客點數生態圈，7-ELEVEN自營科技支付工具「OPEN錢包」擴充綁定支付工具「icashPay」，並藉著擴大使用場域打造「類」金融的數位消費體驗，會員手拿OPEN錢包，儲值、支付、轉帳、累點皆可通，使得 OPEN錢包快速躍升為7-ELEVEN行動支付條碼刷工具排行第三名，每3個人就有1位消費者使用OPEN錢包。

統一超7-ELEVEN表示，3E體驗（體驗性Experience、娛樂性Entertainment、教育性Education）延伸至會員消費體驗，架構消費者時刻仰賴的數位平台，2019年整合集團內情報系統、PIC統一資訊、安源資訊與愛金卡架構結合會員、點數、支付OPENPOINT熟客生態圈，並透過異業結盟提升OPEN POINT點數市場流通價值，更全年度規劃多檔會員專屬活動持續提升品牌黏著度，2020年將以強化會員、點數、支付整合綜效，架構「類」金融科技消費體驗，「集團會員整合」、「雙APP功能二合一」、「會員優先」等經營重點以強化會員黏著度，目標衝刺2020年OPENPOINT集團會員數達1000萬。

(時報資訊)