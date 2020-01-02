測試大廠京元電（2449）去年營運動能亮麗，董事長李金恭表示，去年是近5年表現最好的一年。展望後市，受惠5G相關需求及AI等創新應用需求續增，配合擴產效益逐步顯現，對今年營運審慎樂觀。

法人看好京元電首季淡季不淡，持穩去年第四季高檔、改寫同期新高，今年營運可望維持逐季成長態勢，全年營收可望維持雙位數成長，毛利率目標提升至3成、帶動獲利續揚，同步挑戰新高。其中，5G營收貢獻占比可望倍增。

李金恭表示，京元電去年營運表現與預期相差不多，為近5年來表現最好的一年，去年下半年2季均發放季獎金。集團將在1日10日舉辦首場次尾牙、席開100多桌，抽獎獎金有增加，並維持往年加薪3～5％慣例。

展望今年營運，李金恭認為，由於5G基地台、手機晶片測試及AI人工智慧等應用均可望有嶄新應用出現，京元電已掌握到相關訂單商機，客戶數量及需求均呈現穩定中維持成長，對今年營運展望審慎樂觀，現金股利配發率維持6～7成水準。

因應客戶對測試需求強勁，京元電去年在兩岸積極擴產，台灣資本支出增加至93.65億元，中國大陸也增加不少、帶動產能逐漸增加，兩岸合計超過120億元。由於去年資本支出規模衝高，京元電今年資本支出預計降至68.94億元。

李金恭表示，去年擴產效益今年將逐步顯現，中美貿易戰影響程度則有消退跡象。法人預期，在中國大陸貢獻顯著增加下，京元電今年首季淡季不淡、可望持穩去年第四季高檔，全年營運可望逐季成長、營收維持雙位數成長，配合毛利率提升，帶動獲利同步成長。

(時報資訊)