台南地檢署偵辦麻豆區有民眾涉嫌成立未立案的工會、發展協會，祭出餐會、旅遊等福利好康吸收會員，涉嫌為第二選區某立委候選人賄選，去年11月20日執行搜索、傳喚31人，向法院聲請李姓男子羈押禁見獲准，全案偵查終結，檢方今天依賄選罪嫌起訴李男、鄭男，另王姓、林姓2被告緩起訴，這也是全國首件幫助賄選案起訴。

台南地檢署指出，李男在麻豆以尚未向主管機關申請設立登記「台南市麻豆魚丸豬肉工會發展協會」名義，向麻豆、善化不特定選民，散發自行掛名候選人及其父親名字為會長與顧問為頭銜的協會宣傳單，稱支付1200元會費，「1年可免費前往特約餐廳用餐4次」、「每年全省旅遊10次以上，旅遊另繳費用」，加入會員者另可獲「魚丸8顆、香腸5節及可口奶滋餅乾2條」(總價值174元至184元)。

檢方指出，上述可獲得賄賂及不正利益合計每人每年總總價至少逾3774元至3784元，已超過會員費用，且李嫌於散發宣傳單邀會員時，以LINE或口頭請求投票支持該候選人，以此方式向王、林2人期約賄選，王、林亦因此同意加入該會會員，並繳交1200元會費。

李男又以通訊軟體LINE傳送上述宣傳單影像及「(某候選人及其父親姓名)，加入會員好辦事，多多加入會員，多多介紹，親朋好友」等內容訊息給王等4人，以上述賄賂及不正利益向前開人等行求賄選，惟除了王、林之外，其餘人並未因此同意加入成為會員。

檢方指出，李姓及鄭姓基於共同犯意聯絡，由李將宣傳單影像及載有候選人及其父親姓名「有靠山，拜託事情」等內容訊息傳送給鄭，復由鄭以LINE將上述宣傳單影像及「招收會員中」等內容訊息傳送給7人，以上述賄賂及不正利益向前開人等行求賄選，惟7人並未加入會員。

檢方表示，李男所為是涉違反公職人員選罷法的期約及行求賄選罪嫌；鄭男所為是涉同法的行求賄選罪嫌。2、緩起訴部分，王、林兩人緩起訴期間都為是2年、並均命立悔過書。

(中時 )