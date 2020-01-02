張理國／台北報導

行政院會上午核定「0-6歲育兒政策成果與展望」報告，衛生署表示，希望未來4年0到未滿2歲幼兒送托率能達到23％；教育部也說，希望2到未滿6歲幼兒的入園率未來4年可達72％，經濟合作暨發展組織OECD平均值70％。

蘇揆在院會表示，為營造友善育兒環境，減輕家養育負擔，蔡政府自2018年起推動「少子女化對策計畫」，2019年8月起，更全面推展平價教保服務，並擴大發放育兒津貼。執行迄今，在平價托嬰中心及幼兒園方面，合計提供約40萬個就學機會；在育兒津貼方面，受惠幼兒數由2016年的26萬人，增加到今年的87萬人，成長達3倍多。

蘇揆說，育兒政策總體預算由2016年的150多億元，增加到今年的450億元，也成長3倍，讓0到未滿6歲幼童的送托率及入園率，都有所提升，顯示蔡政府對照顧幼兒、減輕家庭養育負擔、提高就學率的用心。今年開始，政府將再針對2至3歲尚未進入幼兒園、仍繼續由保母或托嬰中心照顧的幼童，持續給予3千或6千不等的托育補助，讓1萬6千名幼兒，同樣也能夠享有不中斷的照顧。

蘇揆表示，日前蔡總統已經提出下一階段「0到6歲幼兒照顧政策」，包含，「就學更平價」，讓公共化及準公共化收費每月再減1千元；以及「育兒津貼再加碼」，讓育兒津貼逐年提高到每月5千、發放年齡延伸到6歲。請教育部、衛福部即刻妥為規劃，並請主計總處就未來4年推動本項政策所需的經費給予全力支持，讓國家對台灣孩子的照顧，能更周全、更完善。

展望未來，衛福部社會及家庭署長簡慧娟表示，希望0到未滿2歲幼兒送托率在4年內達到23％，其中政府要創造友善的托育環境，讓家長放心把孩子送托；至於2到未滿6歲入園率，今年平均值為67％，教育部長潘文忠表示，希望4年可達到72％，經濟合作暨發展組織OECD目前平均值是70％，台灣希望能夠超越。另外，教育部也希望平價教保服務也希望能從現行的54.3％逐步達到70％。

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(中時 )