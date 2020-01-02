2020年「雪龍2」號的南極第一網魚。（照片取自新華網）

2020年「雪龍2」號的南極第一網魚。（照片取自新華網）

「沒想到魚類拖網從放網到收網跨了一年，而且還是『雪龍2』號2020年的第一場作業。」中國第36次南極考察隊隊員張潔一面整理剛收上甲板的拖網一面說。

船上時間2020年1月1日凌晨2時10分（北京時間1日5時10分），「雪龍2」號完成南大洋太空人海最新一次中水層魚類拖網取樣，科考隊員從1100米以淺的水域獲得了又一批珍貴的南極魚類樣品。

3小時前，也就是2019年12月31日23時10分，魚類研究專家葉振江、張潔和另外6名科考隊員在雪花紛飛的南極「白夜」裡，用後甲板A架將拖網放入海中，「雪龍2」號以每小時2.5浬的航速前進。經過一個多小時的樣品整理，共獲得65尾魚和其他一些海洋動物樣品，創下本次科考魚類拖網取樣新紀錄。

「太空人海是國際上科學認知相對缺乏的海域。這個季節水溫相對較低，靠近大陸架部分的海域被密集浮冰覆蓋，下網海域水深均在3000米以上，這一網所在海域水深4778米。」研究人員葉振江說，深海魚類個體相對較小、數量不多，獲取不易，3小時拖網能取到65尾魚已經是我們最多的收穫。「我們非常高興」。

(旺報 )