民進黨8席高雄立委候選人2日一早各自站街頭拜票，身兼蔡英文高雄競選總部主委的管碧玲陪第五、第六選區候選人李昆澤、趙天麟在九如、大順路口問候選民，並喊出8席全上，也呼籲大家政黨票投14號民進黨，讓國會過半。

管碧玲說，2020年第1個工作日，民進黨高雄8位立委候選人全面出動，為守護高雄、贏回高雄人的尊嚴跟驕傲，高雄一定要八仙過海、8席全上，除了總統要贏，國會也要過半，希望大家集中選票，政黨票投14號民進黨。

趙天麟表示，剩下不到10天就要投票，不管是總統選票、區域立委選票或不分區選票，三位一體，不分彼此、不分選區，必須團結、堅定，爭取選民支持，也懇請支持者幫忙拉票，投票日當天更要出門投票，把票催出來。

其他選區候選人邱議瑩、邱志偉、劉世芳、林岱樺、許智傑、賴瑞隆也各自在選區路口拜票，並透過視訊，互相打氣。民進黨高雄市議員康裕成、李喬如、簡煥宗、何權峰、林智鴻、黃文益、鄭孟洳等人，一早也幫忙拉票。

(中時 )