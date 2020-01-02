前年底《中天新聞》在午間新聞播出「陳其邁回防大旗美，邱議瑩「大家麥離開」打悲情牌」，遭NCC裁罰20萬元，中天打行政官司，上周二台北地院認定非無中生有的假新聞撤銷處分、中天新聞免罰。可上訴。

判決指出，2018年11月12日12時「1200午間新聞」節目，於12時55分許播出邱議瑩「大家麥離開」打悲情牌的新聞，NCC在2019年2月19日以中天新聞違反事實查證原則致損害公共利益，違反衛星廣播電視法裁處罰鍰20萬元。中天不服提行政訴訟。

台北地院審理後認為，本件新聞是選舉造勢活動的兩大黨競爭相關政治活動報導，所欲呈現支持人數多寡，藉由現場採訪畫面做綜合背景評，與「無中生有」之假新聞明顯不一致。

法官認為，此等造勢活動支持觀眾人數多少透露之明確意涵，應為執政者得民心或不得民心，而不是強調以造勢人數多寡定選舉輸贏，NCC就該新聞的裁罰，就有干預新聞報導所強調支持人數多寡之嫌，裁罰與事實不符，因此撤銷20萬元的處罰。

(中時 )