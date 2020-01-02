張善政博士學位證明。（取自黃曼昕臉書）

國民黨副總統候選人張善政在選舉公報上的學歷欄僅有學士學位，其博士學位都被列在經歷欄，引發外界關注，張善政強調學歷都是真的，但不符合中選會要駐外館處認證的規定，張說他的學歷台大都能接受，中選會不能接受，是「一國兩制」嗎？沒想到中選會副主委陳朝建回應張幕僚的簡訊超酸，諷刺「騎車依法要戴安全帽，不是千錯萬錯警察的錯。」

陳朝建說，騎車依法也要戴安全帽，不是說安全帽在家裡，是警察不給時間戴，千錯萬錯警察的錯，所以同理候選人未檢附證明文件，依法不刊登其學歷，不可以說學歷證書放在家裡，只是來不及辦理驗證，所以也是選務機關的錯！

國政顧問團發言人黃曼昕反批，「一早吃酸梅嗎？」騎機車戴安全帽這是法律，是幾乎每個人都知道的事，所以沒戴安全帽騎車是違法無誤，理當受罰，被警察檢舉，沒有人敢三個五個。但畢業證書要外館認可，可沒有寫在中華民國憲法內，也不是每個人都會知道的。

黃說，他們在登記一個星期前收到注意事項，確實有疏忽，來不及處理，所以只好委屈張將博士學位列在經歷欄，從頭到尾都沒有含扣，是因為選舉公報被關注到，才會作出解釋，千錯萬錯都是他們幕僚的錯，酸梅可別吃太多。

黃也解釋，張所謂的學歷一國兩制，沒說中選會有錯，只是奇怪，為何他的學歷，台大接受、宏碁接受、Google接受，偏偏到了中選會就被打回票，一個強調獨立機關的中選會要公正，這是非常合情合理，只是到現在有人被外界質疑拿不出論文，是假博士的羅生門案，怎麼中選會就安靜了呢？怎麼沒對倫敦政經法學博士起疑呢？

至於外界質疑當過行政院長的張善政，怎麼會不知道中選會的要求，她回應，「這不奇怪吧，張院長如果各部會的小細節都一清二楚，那現在他應該是金氏世界紀錄的超強記憶人了。」

(中時 )