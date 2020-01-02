台南市第一選區的立委候選人賴惠員於新營交流道前路口向民眾拜票。（賴惠員競選總部提供／劉秀芬台南傳真）

民進黨2日舉辦「黨公職人員全國大串聯路口拜票活動」，台南市第一選區的立委候選人賴惠員因8點半前要抵達市區參加政見發表會，因此7點就先到新營交流道前路口向民眾拜票，爭取與民眾互動的機會。

賴惠員表示，第一選區立委候選人必須在8點半抵達位於北區的政見發表會現場，新營與市區的路途遙遠，造成行程上非常緊湊，但她仍然擠出時間積極參與活動，展現民進黨團結的精神，期盼台灣在2020年能夠團結起來，用選票守護台灣。

賴惠員在隨後的政見發表會中提到，台灣過去被當成國際棄兒尚能昂然挺立，如今情勢大風吹，民進黨起飛勢在必行，建設溪北再也不必擔心資源不足的問題。她未來將會針對溪北地區的病灶一一解決，包括興建冷鏈暨運銷中心、提倡智慧農業、爭取設立成大醫院溪北分院以及廣設社區照顧核心據點。

賴惠員最後表示，立法委員身為政府與公民的橋樑，功能已經不能囿限於過去固有的職責而已，必須更深入社會各界，探索需求、整合資源與意見，最後媒合政府部門共同推行政策，使國家更進步，社會更和諧。

(中時 )