民進黨2日舉辦「黨公職人員全國大串聯路口拜票活動」，台南市第一選區的立委候選人賴惠員因8點半前要抵達市區參加政見發表會，因此7點就先到新營交流道前路口向民眾拜票，爭取與民眾互動的機會。
賴惠員表示，第一選區立委候選人必須在8點半抵達位於北區的政見發表會現場，新營與市區的路途遙遠，造成行程上非常緊湊，但她仍然擠出時間積極參與活動，展現民進黨團結的精神，期盼台灣在2020年能夠團結起來，用選票守護台灣。
賴惠員在隨後的政見發表會中提到，台灣過去被當成國際棄兒尚能昂然挺立，如今情勢大風吹，民進黨起飛勢在必行，建設溪北再也不必擔心資源不足的問題。她未來將會針對溪北地區的病灶一一解決，包括興建冷鏈暨運銷中心、提倡智慧農業、爭取設立成大醫院溪北分院以及廣設社區照顧核心據點。
賴惠員最後表示，立法委員身為政府與公民的橋樑，功能已經不能囿限於過去固有的職責而已，必須更深入社會各界，探索需求、整合資源與意見，最後媒合政府部門共同推行政策，使國家更進步，社會更和諧。
(中時 )
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