前總統馬英九虔誠參拜豐原慈濟宮天上聖母，祈求中華民國109年國運昌隆。（王文吉攝）

「2020選2就贏，立委、總統通通都贏！」國民黨立委江啟臣（中）向鄉親懇託，總統、立委都投2號，政黨票投9號。（王文吉攝）

豐原慈濟宮主委鄭文鑫（中）向大家推薦在地出身、最優質的立委江啟臣「連選連任」。（王文吉攝）

前總統馬英九（左二）與立委江啟臣（左一）發送鼠年春聯，受到民眾熱烈歡迎，合照來者不拒。（王文吉攝）

總統馬英九南下台中助選，並巡迴多處發送春聯。（王文吉攝）

前總統馬英九與立委江啟臣發送春聯，受到民眾熱烈歡迎。（王文吉攝）

前總統馬英九2日南下台中輔選黨籍立委江啟臣，並巡迴石岡、東勢、豐原發送春聯。馬英九大讚江啟臣是他自己非常欣賞、敬佩的立委，在國會有戰力、在選區接地氣，歷次立委評鑑都名列前茅，最後喊出「2020選2就贏」，力助立委2號江啟臣、總統2號韓國瑜都當選。

馬英九在江啟臣、慈濟宮主委鄭文鑫及豐原多位里長陪同下，參拜慈濟宮天上聖母，祈求中華民國109年國運昌隆，接著發送自己手寫的「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」春聯，江啟臣則發送「金鼠啟運」春聯。

馬英九介紹「金鼠風光無盡藏、萬物熙和有餘香」的涵義，並謙虛地說，「寫春聯是為了發揚中華文化，但我字寫得並不好，勉強端正，唯一的優點就是，我沒寫錯字。」

馬英九大讚江啟臣是他非常欣賞、敬佩的立委，在國會有戰力、在選區接地氣，為人氣勢恢弘、光明磊落，在歷次立委評鑑都名列前茅，最後喊出「2020選2就贏」，力助立委2號江啟臣、總統2號韓國瑜都當選。

「2020選2就贏，立委、總統通通都贏！」江啟臣向鄉親懇託，總統、立委都投2號，政黨票投9號，讓我們重返執政、撥亂反正。元旦後第一天上班日，新的開始帶給大家好運，2020一定要比2019過得更好，在9天以後的投票日，籲大家做出對國家、對社會最正確的選擇。

(中時 )