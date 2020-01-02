2020年起 境外電商須開發票 13:532020/01/02 工商 林昱均 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 財政部台北國稅局表示，境外電商開立雲端發票之輔導期已屆滿，自2020年1月1日起，均應依規定開立雲端發票，如仍未開立雲端發票，將依法處罰。 民眾可至財政部稅務入口網查詢已使用雲端發票之境外電商名單；迄今尚未開立雲端發票之境外電商，將依加值型及非加值型營業稅法第51條或第52條及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰。 (工商 ) #發票 #雲端 #電商 #境外 #處罰 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸電商3雄燒錢 掀補貼大戰 04:092019/12/29 話題觀察 境外資金回台專法受青睞 勿產生唯一路徑迷思 04:102019/12/30 產業特刊 興櫃12月登錄創高 新兵領軍衝 04:102019/12/30 證券．權證 渣打銀開辦「境外資金匯回專法」業務 助台商資金回台資產配置 18:142019/12/30 財經 假期購物狂歡後 美電商 迎史上最大退貨潮 04:102019/12/31 全球財經 正大專欄－淺談境外資金匯回專法 04:102019/12/31 金融．稅務 民眾湧入寶島時代村瘋跨年做公益 20:292019/12/31 生活 武漢肺炎 政院：有決心阻絕境外 23:012019/12/31 政治 電商批阻礙小商家發展 04:102020/01/01 政治要聞 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 11:322020/01/02 財經 財經熱門新聞 川普拚選舉慌了？ 陸美貿易協議竟藏致命傷 - 財經 剩3天...千萬發票3張未領獎 快檢查Email信箱 - 財經 川普2020前夕出手 港媒驚爆內幕 - 財經 美巨頭沒講錯！ 台積電助攻聯發科仍擋不住5G危機 - 即時 這檔ETF遭瘋搶 專家4點提醒：下手前多想幾秒 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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