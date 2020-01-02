財政部台北國稅局表示，境外電商開立雲端發票之輔導期已屆滿，自2020年1月1日起，均應依規定開立雲端發票，如仍未開立雲端發票，將依法處罰。

民眾可至財政部稅務入口網查詢已使用雲端發票之境外電商名單；迄今尚未開立雲端發票之境外電商，將依加值型及非加值型營業稅法第51條或第52條及稅捐稽徵法第44條規定擇一從重處罰。

(工商 )