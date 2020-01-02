台灣大(3045)今(2)日宣佈，從即日起，將祭出「4G上網加價購－春節加量又降價」優惠，為期45天，不論是加購上網傳輸量、或是購買短期吃到飽的優惠，都可直接加碼升級，其中，30日吃到飽價格更從原本1500元降到1200元，平均一天只要40元，就可以上網吃到飽。

台灣大認為，學生族群平常在學校上課，行動上網用量比較低，但依據以往經驗，學生在寒假期間使用社群媒體、玩手遊、看影片等上網需求比較大；還有非吃到飽用戶春節出遊時，若想任意上傳照片或分享網路熱點給同伴使用，就可利用台灣大春節限定款的「4G上網加價購－春節加量又降價」優惠，以滿足春節期間隨時隨地上網的需求。

台灣大表示，「4G上網加價購－春節加量又降價」優惠活動，從即日起至2月15日止，原加購費用維持不變，只要350元，上網傳輸量立即由3GB升級為4GB，讓您不必再擔心網速卡卡；同時，有短期上網吃到飽需求的用戶，若購買900元10日吃到飽方案，直接再送5天；若是購買1,500元30日吃到飽方案，直接降價300元，只要1,200元即可享有30天上網吃到飽，平均一天40元，方便非吃到飽用戶「用多少、買多少」。

(時報資訊)