毛孩有福了，北捷宣布1月4日起淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站）共19個車站，假日時開放中大型寵物推車專用車廂，進站時須購買「攜帶寵物車單程票」，此措施預計試辦6個月，後續視試辦結果評估是否擴大辦理。

以往台北捷運就規定，攜帶動物進入站區或車輛內，應裝於尺寸不超過長55公分、寬45公分、高40公分的寵物箱或寵物車，且動物之頭、尾及四肢均不得露出。這規定等於只有小型犬、或是再大一點點的寵物能搭乘捷運。

北捷表示，為考量捷運運能及不影響其他旅客權益，限假日開放淡水信義線淡水站至中山站（含新北投站），共計19個車站，並且僅限停放第一節及最後一節車廂。

北捷說明，依據市售寵物車本體尺寸規範，研擬長、寬、高總和超過175公分，小於210公分的寵物車，比照假日攜帶自行車模式，進站時須購買「攜帶寵物車單程票」（人車合一、不限里程，每張80元），並經由公務門進出。

北捷強調，長、寬、高總和小於175公分，但超過長55公分、寬45公分、高40公分的寵物車，則同樣在假日時段，開放淡水信義線19個車站由無障礙閘門進出，並僅限停放第一節及最後一節車廂，不須另行購票。

北捷指出，至於小於長55公分、寬45公分、高40公分的寵物箱、寵物車、小籠或小容器，比照一般行李辦理，不須另行購票，不限時段、車站、閘門進出，不限停放車廂，不須另行購票。

(中時 )