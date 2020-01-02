今（2）日上午發生一架UH-60M黑鷹直升機，不明原因迫降在新店、宜蘭交界的福山山區，目前仍有3人失蹤。但這並非黑鷹直升機首次失事，去年一架黑鷹執行醫療後送任務時，從蘭嶼起飛才短短81秒就墜海，造成2人死亡，4人至今仍下落不明。

搭載參謀總長沈一鳴等高階將領的黑鷹直升機，今早因不明原因迫降。截至1點，根據搜救指揮中心紀錄最新資訊，目前僅能確定機上13名人員的失事地點，但實際狀況仍待確認。

這次黑鷹失事，也讓人想起2018年2月5日，一架NA-706黑鷹直升機，到蘭嶼執行醫療後送任務時，晚間11點48分36秒從蘭嶼起飛，正駕駛就馬上回報有亂流，接著警示燈再次亮起，駕駛已改為手動操作，當時飛行高度290呎，也從爬升狀態改為平飛，並有下降情形。

49分49秒，副駕駛呼叫「空速」，正駕駛回應「空速未到，推頭」，此時飛行高度僅133呎，且不斷以20度的俯角往下飛行，最後在11點49分57秒，黑盒子停止記錄。從起飛到失事，僅短短81秒，造成2人死亡，4人至今下落不明。

如今再度發生黑鷹直升機失事，目前救難人員已趕抵現場，從空中、地面盡全力搜救，希望能傳出好消息。

(中時電子報)