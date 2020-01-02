大湖鄉新開國小社區共讀站「新開故事館」，2日舉行揭牌啟用儀式。（巫靜婷攝）

大湖鄉新開國小社區共讀站「新開故事館」2日揭牌啟用，館內設計充滿大自然元素。（教育處提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣大湖鄉新開國小社區共讀站「新開故事館」，2日舉行揭牌啟用儀式，教育處指出，共讀站以鯉魚潭水庫的山水美景為設計理念，結合新開村自然景觀特色，為孩子創造專屬的探索知識空間，也吸引社區民眾走入校園，進而達到「學校社區化，社區學校化」的概念。

苗栗縣政府推動教育部前瞻計畫之「社區共讀站改善計畫」，新開國小獲得教育部與縣府核定補助215萬元，辦理社區共讀站工程，讓校園圖書館煥然一新，館內規畫多功能閱覽區、新書展示區、主題閱覽書區、報章雜誌區、資訊查詢和展演舞台等設施。

教育處表示，｢閱讀是各項學習重要的DNA｣，閱讀不但能夠啟發心靈，豐富生活，更是與世界連結的重要窗口；新開故事館布置充滿自然元素的桌椅和書櫃，能讓讀者在安全、舒適的環境中，自由自在的悠游書海，享受閱讀樂趣。

縣府推動縣立高中、國中小圖書館空間改善，共獲得國教署補助5985萬元，縣府配合補助1560萬1705元辦理；自2017年起陸續完成21所學校，新開國小為第19所，教育處指出，今年公館國中等9所學校即將辦理執行，合計改善30所學校並設立社區共讀站，提升縣民的閱讀興趣與素養。

(中時 )