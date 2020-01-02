受惠美股封關屹立歷史高檔收紅，激勵收假歸隊的外資回補台積電，使權王開高之後不回頭，大漲逾％，並且領軍半導體向前衝。

加上矽晶圓環球晶、蘋果零組件之光學元件玉晶光與軟板台郡等概念股大漲，及傳產之水泥、造紙與特斯拉供應鏈等輔攻，使大盤開高走高，加權股價指數終場大漲103.34點，報12,100.48點，漲幅0.86％，成交1409.56億元。

外資歸隊，不僅股市大漲，匯市也不遑多讓，央行雖在上月下旬極力阻升新台幣升破30元大關，但元旦後的第一個交易市，新台幣在匯市甫開市未幾，即強勢突破30元關卡，出現2字頭榮景，盤中一度大升1.41角，迄午盤仍升值6.6分，暫報30.04元。

今表現弱勢股包括被動元件國巨、信昌電；還有前波在2019封關之前表現強勢的祥碩、譜瑞-KY、聯發科等，這些股票雖逆勢下挫，唯波段多頭格局並未遭破壞，顯示盤勢短期輪動格局仍持穩行情，後市不必過分看淡。

值注意者，係台積電重返攻堅主流，使大盤短中期持續向上挑戰歷史高點12682，只是遲早之事；此外中經院今公布採購經理人與製造業PMI指數，雙創1年以上新高水準，顯示景氣復甦，也為大盤中多基本面帶來支撐。

(工商 )