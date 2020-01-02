雅加達跨年夜豪雨成災 21人喪命 13:562020/01/02 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 印尼首都雅加達在跨年夜豪雨成災，瞬間暴雨引發水災和土石流的重創，根據官方指出，截至2日（周四）為止已造成21人喪生。 雅加達與附近地區在12月31日下起豪大雨，一直下到1月1日凌晨，引發該地區近年來最嚴重的水患，目前超過3萬人緊急撤離，鐵道受阻，部分地區停電。印尼官方引述氣象專家說法指出，極端氣候可能持續至1月7日，警告人們對於水患與土石流不可掉以輕心。 (工商 ) #地區 #雅加達 #土石流 #官方 #水患 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸東北迎強降雪 北方降溫超過10℃ 12:202019/12/29 兩岸 澳洲緊急撤離維多利亞省部份地區民眾 21:552019/12/29 財經 水上淨水場擴建積極趕工 目標日增供水3萬噸 14:152019/12/30 財經 風更強！北台灣跨年最低溫讓大家崩潰了 08:302019/12/31 生活 跨年夜越晚越冷！今晚最低溫僅13度 09:152019/12/31 生活 前撞球美女新星涉CALL客詐騙判4年 12:382019/12/31 社會 元旦起水氣逐漸減少 好天氣持續到周五 21:462019/12/31 生活 跨年夜豪雨 大雅加達淹水災情慘重 13:302020/01/01 國際 印尼雅加達跨年夜暴雨引發洪災 至少9人喪命 21:112020/01/01 國際 雅加達暴雨洪災 16死3萬人無家可歸 12:542020/01/02 國際 國際熱門新聞 電影情節！日產前董座神秘大逃亡 暗助高人曝光 - 國際 是真的！澳洲野火燒來了 他帶老虎熊貓回家住 - 國際 收兵！伊拉克示威群眾撤離美大使館 只留一句話 - 國際 慘！德國動物園猿猴館除夕夜付之一炬，所有動物無一倖免 - 國際 悚！野火燒上消防車畫面曝 澳洲厄運還沒完 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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