印尼首都雅加達在跨年夜豪雨成災，瞬間暴雨引發水災和土石流的重創，根據官方指出，截至2日（周四）為止已造成21人喪生。

雅加達與附近地區在12月31日下起豪大雨，一直下到1月1日凌晨，引發該地區近年來最嚴重的水患，目前超過3萬人緊急撤離，鐵道受阻，部分地區停電。印尼官方引述氣象專家說法指出，極端氣候可能持續至1月7日，警告人們對於水患與土石流不可掉以輕心。

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