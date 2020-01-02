高雄市政府都發局長林裕益2日表示，為了落實韓國瑜市長照顧青年政策，減輕青年住宅負擔壓力，繼2019年6月新建「苓雅區機11」青年社宅245戶、9月整建「前金區舊警舍」老青共居社宅48戶等２項工程，陸續動工之後，將再中都重劃區598坪精華地，推出「三民區中都社會住宅」114戶，提供青年及年輕小家庭入住。

林裕益指出，韓市府就任以前，前市府20年整建營運的社會住宅，總計315戶，韓市府上任1年以來，施工中有293戶、設計中有114戶，合計407戶，後續仍將盤點適合公有土地，評估興建社會住宅，照顧青年及社會弱勢市民。

他說，目前已再盤點一處就業、就學方便的區位，並選定三民區德興街與遼北街口，68期市地重劃區，也就是中都重劃區內1,976平方公尺（約598坪）公有土地，展開規劃興建地上11層、地下2層，適合青年及年輕小家庭入住的社會住宅114戶，預計2020年8月完成細部設計及招標文件，即可於9月公告招標，12月決標後動工。

林裕益表示，中都重劃區內的「三民區中都社宅」，地點位在高雄美術館、凹子底房地產熱點延伸地段，經評估該地區近年湧入大量人口，其中不少初入社會的青年受薪階級，也有弱勢族群的租屋需求。

高雄都發局住宅發展處長翁浩建指出，高雄房價雖然不像北部那樣，高不可攀，但對於初入社會的受薪青年家庭、社會弱勢，「買房」仍是難以一步到位輕鬆實現，高市府為了減輕高雄青年、年輕小家庭，以及經濟弱勢市民的居住負擔，高市府以「市民需求」為導向，提出「6大住宅輔助計畫」，提供市民居住多元選項，可以依自身家庭需求，選擇最有利、最合適的住宅輔助方案提出申請。

他說，高市府推出的6大住宅輔助方案中，「租金補貼」方案，是目前最多市民選擇的輔助方案，主要係申請到實質的租金補貼，可以依自身家庭成員就業、就學便利性，自行選擇適合區位承租入住。所以，都發局規劃興建社會住宅，必須優先考量適合就業、就學是否便利？其次，因高市府財政較為困難，也需考慮「財務計畫」的自償性，以永續經營避免債留子孫。

負責該案社宅規劃設計的姜樂靜建築師，曾獲中華民國傑出建築師獎、遠東建築獎校園特別獎首獎等獎項，代表作品是台中豐原安康共好社宅，姜樂靜說，「三民區中都社會住宅」鄰近愛河畔，兼具交通便利優勢與河岸景觀特色，目前將地面層規劃為店鋪與社會局托育中心，滿足年輕家庭托育需求及基本生活機能。2樓以上，則是1房型、約8坪，19戶、大1房型、10坪，68戶、2房型15坪27戶，共計114戶。

姜樂靜表示，「三民區中都社會住宅」在特定樓層，設有景觀露台，也在屋頂農園設有共享空間，希望創造出居民共同生活、互利共好的情境氛圍，讓社會住宅成為都市共融的催化劑，為青年世代打造「有溫度的家」。

(工商 )