台北市長柯文哲昨召開記者會，指抓到「卡神」楊蕙如鑽法律漏洞，一個案子可以向市府申請錢，也向中央申請，引發關注。自由作家洛杉基則表示，楊蕙如現在不知躲哪避風頭，曾經與她「麻吉」的民進黨官員，還在不斷為她辯護、遮掩。他砲轟，「知恥近乎勇」這句話，顯然不在執政黨的字典裡。

洛杉基在臉書指出，當楊蕙如從一個默默無名年輕女子，因為善於鑽信用卡商家授予客戶優待點數管理上的漏洞，利用大批人頭帳戶，點數聚少成多，用來謀取個人利益而爆紅之際，包括他在內的許多人便期期以為不可。洛杉基認為，這種佔信用卡便宜的手法，不能算是行竊或詐欺，只能説是個人的品德與修養出問題。一個富而好禮的社會，不應該有人因為佔小便宜而沾沾自喜，甚至公開炫耀她有多厲害。

洛杉基說他曾在部落格上撰文評論，像楊蕙如這種人，將來有哪個公司敢聘用她？但沒多久竟然變成民進黨的座上賓，與謝長廷等人交往密切，在黨內的地位水漲船高；幾年下來，她結交了不少黨政高官，到處吃香喝辣。「隨著數位網路的風行與進步，她也調整她的賺錢路數，進而利用她小聰明培植大量網軍：每個網軍申請數百個假帳號，積沙成塔，匯集成一隻數千帳號的網軍，開始在網路上製造新聞帶風向，並把這項『服務』，提供給有需要的商業客戶與政客」。

洛杉基表示，看到她被柯市長指控她「涉嫌」用真假發票、一魚兩吃，騙中央、騙地方政府機關，再度證實「老派道德觀」者的看法沒有錯，一個人的品德，從小可以看到大。洛杉基說，年輕時是貪信用卡商家小便宜的「卡神楊」，長大後就變成偷國庫裡納稅人血汗錢的「卡撐楊」，現在則不知躲哪避風頭。

洛杉基感嘆表示，曾經與楊蕙如「麻吉」的民進黨官員，還在不斷為她辯護、遮掩。「知恥近乎勇」這句話，顯然不在執政黨的字典裡。

(中時電子報)