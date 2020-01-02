直擊》黑鷹殘骸曝光！搜救人員確認5名生還者 13:542020/01/02 中時電子報 張達智 、 戴志揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 搜救人員抵達現場黑鷹失事現場。（新北消防提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搜救人員抵達現場發現黑鷹殘骸及罹難者遺體。（新北消防提供） 國防部黑鷹迫降，中午1點30分，第一批搜救人員已經抵達飛機失事點，發現5名生還者，其中1人被壓在殘骸內。 根據現場搜救人員傳回照片，整架飛機受損相當嚴重，其餘8人目前尚等待救援。 (中時電子報) #搜救人員 #黑鷹 #殘骸 #生還者 #直擊 也許您會感興趣 推薦閱讀 黑鷹失事／多國使用 UH-60M黑鷹直升機 11:432020/01/02 軍事 搜尋黑鷹迫降2官兵 基隆特搜隊馳援 11:502020/01/02 社會 黑鷹失事／全球黑鷹5年摔10架 宜全面檢測安全性能 11:572020/01/02 政治 黑鷹失事》侯友宜抵烏來指揮所 烏來國小開設救護站 12:212020/01/02 政治 黑鷹失事／侯友宜親指揮：11人獲救2失蹤 12:242020/01/02 社會 黑鷹失事／網友不解這些事 討論3大重點 12:332020/01/02 政治 黑鷹失事／黑鷹迫降 蔡緊急取消下午屏東助選行程 12:392020/01/02 政治 黑鷹迫降 綠委蔡適應：第2架出事了 有停飛必要 13:092020/01/02 政治 黑鷹迫降 新北消防改口：失聯人數由國防部說明 13:142020/01/02 社會 黑鷹失事／機上13人受困桶後步道待援 狀況不明 13:222020/01/02 政治 政治熱門新聞 搜救影片曝光！黑鷹失事8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難 - 政治 黑鷹失事／總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 黑鷹失事／罹難者與生還者名單曝光 - 政治 黑鷹失事／起飛到失聯僅約37分鐘 通報流程曝光！ - 政治 韓準備迎接勝選？網：博恩太神了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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