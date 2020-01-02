搜救人員抵達現場發現黑鷹殘骸及罹難者遺體。（新北消防提供）

國防部黑鷹迫降，中午1點30分，第一批搜救人員已經抵達飛機失事點，發現5名生還者，其中1人被壓在殘骸內。

根據現場搜救人員傳回照片，整架飛機受損相當嚴重，其餘8人目前尚等待救援。

(中時電子報)