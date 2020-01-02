打工後，傅崐萁滿足地「享用」自己沖泡的花蓮蜜香紅茶。（摘自臉書影片／王志偉花蓮傳真）

「後山解密，你所不知道的花蓮王！」平常嚴肅的傅崐萁變萌了！花蓮縣無黨籍立委候選人傅崐萁體驗飲料店工作，換上制服，學習沖泡手搖茶，從歡迎光臨、點單、收錢、搖茶，跟客人互動，是個相當稱職的「實習生」。「打工」ｐｏ上網，吸引粉絲按讚，留言傅縣長當一日店長耶，釣出傅崐萁本尊回覆：「上班一天，只能當店員啦」！

傅崐萁說，其實是幾天前，幾個支持傅崐萁的年輕人組成的團隊，帶著活動企劃來到總部，希望能協助他們拍攝一支影片，傅崐萁說他當下十分訝異，也承認「我一直以為花蓮的小朋友們，對我的印象普遍沒這麼好，也從這群朋友主動找到我、說服我參與，感受到花蓮青年的積極與活力」因此他答應拍攝，也希望能站在年輕朋友的角度，了解現在青年就業或是青年返鄉發展所面對的問題，鼓勵青年朋友勇敢逐夢。

「走，去飲料店打工」，換上店家制服，歡迎光臨、點單、收款，字幕打上「無助的萁萁、要大聲一點啊」、「誒誒，一分糖去冰」，只見傅崐萁有如「實習生」在一旁傻笑，還有消費者認出傅崐萁，驚訝問候「縣長好」，沒想到平常嚴肅的傅崐萁居然到茶飲店「服務」，挺有趣的。

傅崐萁說，自己很早就開始打工，「我18歲到台北念大學的時候就在端盤子」，也兼職家教，有時甚至1天要教4、5個學生，寒假也去公館擺地攤，常被警察驅趕，曾1天躲警察躲了20次，「一塊布包起來就趕快跑了」，這麼辛苦的半工半讀，全都是為了賺取學費。

傅崐萁用自己做比喻，回憶當時打工的日子，認為人生要有勇於嘗試的勇氣。五分鐘的影片，從生疏到介紹茶飲，似乎學習狀況不錯。還歡喜的說：「今天我有領到工資喔」。

(中時 )