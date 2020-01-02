前總統馬英九馬不停蹄在台中發送民眾春聯，來自彰化的30歲林采穎，特別坐計程車趕來，就是為了和馬英九合影，她說，全家都是馬英九的粉絲，再辛苦都要來。

馬英九大力稱讚江啟臣說參加台中市長黨內初選，結果只差些微，江立刻表態支持盧秀燕，這是他在政壇第一次看見，如此氣度恢弘，做事光明磊落的政治人物。

馬英九則說，韓國瑜是2號，江啟臣也是2號，他高喊2020選2就（9）贏！

(中時 )