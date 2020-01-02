女子從彰化搭計程車到豐原 只為和馬英九合影 14:102020/01/02 中時 陳淑娥 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 彰化林小姐特別搭計程車前來，開心與馬英九及江啟臣合影。（陳淑娥） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 前總統馬英九馬不停蹄在台中發送民眾春聯，來自彰化的30歲林采穎，特別坐計程車趕來，就是為了和馬英九合影，她說，全家都是馬英九的粉絲，再辛苦都要來。 馬英九大力稱讚江啟臣說參加台中市長黨內初選，結果只差些微，江立刻表態支持盧秀燕，這是他在政壇第一次看見，如此氣度恢弘，做事光明磊落的政治人物。 馬英九則說，韓國瑜是2號，江啟臣也是2號，他高喊2020選2就（9）贏！ (中時 ) #馬英九 #江啟臣 #盧秀燕 #2020大選 #選舉 #總統 #立委 #國民黨 #民進黨 #民眾黨 #蔡英文 #韓國瑜 #宋楚瑜 也許您會感興趣 推薦閱讀 網友聽到哭！韓國瑜台中造勢 韓粉點播這首歌 10:232019/12/29 政治 韓國瑜呼籲蔡不要如擠牙膏地把他往一國兩制擠 16:592019/12/29 政治 胡志強：韓國瑜當選總統 中華民國才有希望 20:242019/12/29 政治 韓若敗選 他嘆：國民黨將淪第三小黨 09:282019/12/30 政治 與習近平見一面 同床異夢的藍綠共識 15:132019/12/30 國際 反滲透法通過 國民黨要提釋憲 綠委：那是他們的權利 16:292019/12/31 政治 卓榮泰：絕無想要踩死小黨 但民進黨抽血一千西西，不就昏倒了 19:072019/12/31 政治 韓國瑜最後一搏 喚醒菁英藍 04:102020/01/01 論壇廣場 到底挺不挺韓國瑜 侯友宜：當然要支持韓國瑜 22:252020/01/01 政治 政治熱門新聞 搜救影片曝光！黑鷹失事8死5生還 參謀總長沈一鳴罹難 - 政治 黑鷹失事／總長等眾將官為何同機？原因曝光！ - 政治 黑鷹失事／罹難者與生還者名單曝光 - 政治 黑鷹失事／起飛到失聯僅約37分鐘 通報流程曝光！ - 政治 韓準備迎接勝選？網：博恩太神了 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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