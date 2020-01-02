今（2）日上午，參謀總長沈一鳴率高階將領，預計前往宜蘭東澳嶺雷達站，慰勞雷達站官兵，但卻因不明原因迫降。軍方人士指出，其中軍聞社記者陳映竹，最先以手機發出求救訊息。

黑鷹直升機因不明原因迫降，稍早搜救人員已趕抵現場，現場照片也曝光。據《中央社》報導，軍方人士表示，黑鷹迫降時，第一個傳出求救訊息的，是機艙內的軍聞社記者陳映竹，但事後再撥打電話已無人接聽。

最新消息，宜蘭消防局指出，目前已知8人死亡、5人生還。

軍聞社首位女攝影陳映竹 扛10公斤機器上工

(中時電子報)