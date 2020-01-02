立委選戰進入激烈巷戰！新竹縣第二選區民進黨立委候選人鄭朝方，2日在家鄉竹東鎮家戶拜票和民眾搏感情，被民眾考唱山歌，鄭朝方隨興創作，並公布創作的「早安新竹」競選主題曲，把新竹縣特色巧妙納入曲中，令人驚艷。

竹東鎮是聞名全台的「山歌城」，在山歌界流傳，沒有在竹東山歌比賽得冠軍，不能稱作山歌王。鄭朝方在竹東家戶拜票時，有位喜愛山歌的長輩考他會不會唱山歌？

長輩唱出上句，鄭朝方即興創作唱下句，來來回回你一句我一句的唱，真實反應「自古山歌隨口唱，唱條山歌大家和」的客庄生活，也讓在場民眾對年輕的鄭朝方也會唱山歌，感到很驚訝。

鄭朝方並公布創作的「早安新竹」競選主題歌曲，巧妙把新竹縣的特色分布在歌詞中，從首句開始，早安峨眉湖畔閃耀著晨光，九降風吹柿餅的家，仙草搖曳著尾巴，義民爺爺陪著我長大，新月沙灣聽海唱著浪，頭前溪畔野芒連天迎風揚，五指山下飄桐花。

鄭朝方說，他身上流著客家血液，背後核心價值是傳承與發揚客家文化，曾擔任過客語主播也發過客語專輯，希望鄉親能支持他前進立法院，為客家族群與文化發聲，他會用自己的熱情和使命來建築新世代客家文化。

(中時 )