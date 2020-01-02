前總統馬英九從早上連趕4場發送春聯活動，江啟臣心疼他連續陪了4小時，馬英九笑說，這接近血汗競選總部，但比起台南跟高雄略遜一籌，那邊有人第一天他就陪他7小時，已經違反勞基法啦。

馬英九大力稱讚江啟臣說，參加台中市長黨內初選，結果只差些微，江立刻表態支持盧秀燕，這是他在政壇第一次看見，如此氣度恢弘，做事光明磊落的政治人物。

馬英九則說，韓國瑜是2號，江啟臣也是2號，他高喊2020選2就（9）贏！

(中時 )