世界第一時尚奢侈品牌、法國路易威登集團（LVMH）去年11月宣布以162億美元的價格收購美國珠寶商Tiffany，消息震驚時尚圈。而外媒近日報導，Tiffany曾詢問過「股神」巴菲特（Warren Buffett）等潛在併購者接手意願，但遭到婉拒，此消息也獲得巴菲特證實。

英國金融時報報導，銀行業者透露，巴菲特一直心儀Tiffany，並視為可能收購的對象，曾在2008年金融海嘯期間出手相助，買下2.5億美元債券幫Tiffany度過難關。巴菲特若買下Tiffany，和其旗下的珠寶公司Borsheims將有互補作用。

不過，消息人士指出，Tiffany在賣給LVMH前，曾找上巴菲特等四個潛在買家，但沒有人願意用更高的價錢買下Tiffany，這幾位潛在買家中包含巴菲特。對於婉拒Tiffany上門求親一事，巴菲特證實談過此事。

巴菲特曾抱怨，近年苦無合適的收購目標，擁有良好長期前景的企業，都已來到天價，他喜愛的公司已超出合理價太多。導致波克夏手握1280億美元現金，相當於市值四分之一。

(中時電子報)