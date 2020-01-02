2020年的第1場例行賽，「小皇帝」詹姆斯可不想看到湖人被對方上演大逆轉戲碼！靠著詹皇拿下31分、12助攻與13籃板的超級大三元，湖人驚險止住太陽的強大反撲，終場117比107拿下本季第27勝(7敗)，替新的一年取得好采頭。

湖人從一開賽就壓著作客的太陽打，前面11次出手竟然全數命中，不僅輕鬆擴大領先差距，更在次節領先太陽到30分以上，上半場結束，湖人74比41大幅領先，其中詹姆斯、安東尼戴維斯、布雷德利、庫茲馬等湖人球員得分都已上雙。

光在上半場，湖人投籃命中率高達6成08(投51中31)，反觀太陽只有3成85(投39中15)，上半場打完領先對手33分，也創湖人自從2008以來的最大半場領先分差紀錄，詹姆斯更在第3節還沒打完，就拿下個人本季第8次大三元數據。

可是太陽末節一開始就打出18比4猛攻，縮小落後差距到8分，也讓湖人趕緊換上詹姆斯、安東尼戴維斯兩大主力救火，打到最後35.9秒，詹皇穩穩罰進兩分，重新擴大領先到9分，接著詹皇又罰進1分，比賽勝負提前已無懸念。

除了詹姆斯，「一眉哥」安東尼戴維斯也拿26分、11籃板，庫茲馬19分，布雷德利18分；太陽則以戴文布克32分最高，歐布雷26分，不過太陽主控盧比歐卻在末節不慎滑倒拉傷，只能一拐一拐離開球場，詳細受傷情況仍待公布。

(中時 )