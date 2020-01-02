昨(2)日早上7時50分在新北市烏來區與宜蘭縣交界山區傳出「黑鷹直升機」迫降事故，氣象局表示，平地宜蘭、蘇澳能見度約3公里，但山區雲量偏多，能見度可能受到影響，但無觀測資料可佐證，當地風力約3至4級，雖然風力方面不至於影響飛行，但不排除山區低雲造成駕駛員視線誤判導致失事。

中央氣象局表示，上午7時50分到8點間，烏來和宜蘭縣交界山區的雲量偏厚，平均風力1-2級，陣風風力約3-4級，起飛地點松山風力也差不多1-2級左右，陣風同樣約3至4級，都不至於影響飛行。

氣象局指出，由於該山區目前無人工測站，只能以衛星雲圖來做研判，估計迫降地點桶後溪谷一帶當時可能受山區低雲影響，進而影響駕駛員視線判斷誤差導致迫降事故。

天氣風險公司表示，由於山谷的地理環境常有上升及下降氣流的擾動，因此山區局部亂流情形還算常見，尤其在太陽照射下造成熱擾動，因此白天山谷地區亂流形成機會並不小，但研判本次造成黑鷹迫降因素，山谷低雲影響駕駛員視線的機率要更大些。

(中時 )