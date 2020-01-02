黑鷹迫降8罹難5生還 國防部證實參謀總長沈一鳴殉職

黑鷹直升機今早突傳失事消息，國防部加開最新記者會，進行現況說明。

目前國防部證實，共5人生還、8人罹難，而參謀總長沈一鳴已經不幸罹難。

(中時電子報)