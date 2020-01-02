黑鷹迫降8罹難5生還 國防部證實參謀總長沈一鳴殉職

黑鷹直升機今早突傳失事消息，國防部加開最新記者會，進行現況說明。

目前國防部證實，共5人生還、8人罹難，而參謀總長沈一鳴已經不幸罹難。

參謀總長沈一鳴確定罹難！黑鷹失事8死5生還
黑鷹失事／罹難者與生還者名單曝光
黑鷹失事／起飛到失聯僅約37分鐘 通報流程竟曝光！

(中時電子報)

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