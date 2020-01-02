黑鷹失事／影／國防部痛心證實 參謀總長沈一鳴罹難 14:112020/01/02 中時電子報 鄭年凱 、 傅之晴 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國防部2日針對國軍黑鷹直升機失事召開記者會，空軍司令熊厚基上將表示，UH-60M墜毀山區，包括參謀總長沈一鳴在內共8人罹難殉職，5人生還。（郭吉銓攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黑鷹迫降8罹難5生還 國防部證實參謀總長沈一鳴殉職 黑鷹直升機今早突傳失事消息，國防部加開最新記者會，進行現況說明。 目前國防部證實，共5人生還、8人罹難，而參謀總長沈一鳴已經不幸罹難。 參謀總長沈一鳴確定罹難！黑鷹失事8死5生還 黑鷹失事／罹難者與生還者名單曝光 黑鷹失事／起飛到失聯僅約37分鐘 通報流程竟曝光！ (中時電子報) #國防部 #記者會 #說明 #失事 #最新 也許您會感興趣 推薦閱讀 大選日國軍輪流返鄉投票 國防部：僅約5千人無法投票 12:162019/12/31 軍事 直播》 黑鷹失事／國防部記者會 10:032020/01/02 政治 黑鷹迫降》國防部初步說明直升機迫降 証實參謀總長在上 10:162020/01/02 政治 黑鷹失事／傳參謀總長沈一鳴尋獲 國防部：尚未證實 11:102020/01/02 政治 黑鷹失事／國防部：最後通報天氣符合標準 人員安危尚待確認 11:282020/01/02 政治 國防部黑鷹直升機迫降 運安會派員參加國搜 11:342020/01/02 生活 黑鷹失事／總長沈一鳴傳已獲救 國防部：錯誤訊息 11:482020/01/02 政治 黑鷹迫降 綠委蔡適應：第2架出事了 有停飛必要 13:092020/01/02 政治 黑鷹迫降 新北消防改口：失聯人數由國防部說明 13:142020/01/02 社會 飛鷹失事／現場傳出吹哨聲 疑求救訊號 13:262020/01/02 政治 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事陳水扁竟藉機嗆韓 網友公幹：滾回監獄 - 政治 王定宇急傳墜機事件重大錯誤 洪秀柱痛批：擾亂資訊！ - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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