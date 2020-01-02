第10屆原住民立法委員選舉候選人電視政見發表會將於明日登場，本屆共有11位候選人角逐「山地原住民」3席次，10位候選人角逐「平地原住民」3席次。
中選會公布訊息表示，明日早上9點登場的是山地原住民立委候選人政見發表會，同日下午2點是平地原住民立委候選人政見發表會，到時將於原住民電視台及中選會官網同步直播。
第10屆山地原住民立委候選人名單如下：
1號伍麗華（民進黨）
2號林曉婷(無)
3號高畹芯(喜樂島聯盟)
4號高金素梅(無，現任立委)
5號張曜羣（綠黨）
6號撒卡伊(台澎黨)
7號伊斯坦大．貝雅夫．正福（無）
8號章正輝（國民黨）
9號錢宥均(安定力量黨)
10號孔文吉(國民黨，現任立委)
11號林信義(無)
第10屆平地原住民立委候選人名單如下：
1號鄭天財（國民黨，現任立委）
2號巫化．巴阿立佑司(喜樂島聯盟)
3號黃仁(國民黨)
4號高潞．以用．巴魕剌（台灣維新）
5號曾美華(安定力量)
6號楊進福(無)
7號達佶祐．卡造（合一行動聯盟）
8號張寶美（合一行動聯盟）
9號陳瑩(民進黨，現任立委)
10號廖國棟（國民黨，現任立委）
第9屆山地原住民現任立委中，國民黨立委簡東明規劃退休，因此並未參選第10屆的立委連任。而中選會指出，明日的政見發表會，候選人的發言順序依照候選人現場報到後抽籤決定，而發表政見的時間，為每人15分鐘。
(中時 )
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