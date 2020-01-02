韓國瑜競辦昨公布一支4分鐘影片，疑似國安局輿論監測系統，除監看公開新聞、臉書社團外，連同「LINE封閉群組」及「個人臉書」言論，都在被監管範圍，疑是情治內部有人看不下去而流出，爆料者猶如「台版史諾登」。

針對台大教授蘇宏達被「查水表」一事，蔡英文表示不便就個案回答，但若牽拖《反滲透法》是不負責任的講法。

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(中時電子報)