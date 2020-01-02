大政治大爆掛-無色覺醒》 查水表小意思 國家監控猶如楚門秀 14:092020/01/02 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦─無色覺醒 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 韓國瑜競辦昨公布一支4分鐘影片，疑似國安局輿論監測系統，除監看公開新聞、臉書社團外，連同「LINE封閉群組」及「個人臉書」言論，都在被監管範圍，疑是情治內部有人看不下去而流出，爆料者猶如「台版史諾登」。 針對台大教授蘇宏達被「查水表」一事，蔡英文表示不便就個案回答，但若牽拖《反滲透法》是不負責任的講法。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 (中時電子報) #查水表 也許您會感興趣 推薦閱讀 強行通過是謠言 警上門查水表 01:272019/12/31 政治要聞 台大教授遭查水表 藍轟蔡政府箝制言論 10:542019/12/31 政治 台大教授爆遭查水表 韓辦將助被迫害者打官司 11:462019/12/31 政治 蘇宏達被查水表 行政院否認下令 12:222019/12/31 政治 大政治大爆掛-無色覺醒》 反滲透法上路 台灣回到戒嚴時？ 14:102019/12/31 政治 台北》台大教授蘇宏達遭查水表 藍營民代炮轟滅東廠、下架民進黨 21:042019/12/31 政治 教授蘇宏達批故宮政策 遭查水表 04:092020/01/01 焦點新聞 綠色恐怖隨時查水表 04:102020/01/01 時論廣場 查水表 拿雞毛當令箭 04:102020/01/01 時論廣場 怕查水表 金門老街五星旗連夜拔除 04:102020/01/02 政治要聞 政治熱門新聞 黑鷹失事沈一鳴殉職 妻回小英一句話 - 政治 黑鷹失事陳水扁竟藉機嗆韓 網友公幹：滾回監獄 - 政治 王定宇急傳墜機事件重大錯誤 洪秀柱痛批：擾亂資訊！ - 政治 黑鷹失事／生還者曹進平中將 現場說明最新情況！ - 政治 將破550萬！韓上《博恩》 網：蔡英文一輩子也追不上 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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