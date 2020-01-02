民進黨副總統候選人賴清德（中）2日上午南下新竹市，短短1個半小時連續跑4家宮廟參香祈福，並強力為立委候選人鄭宏輝（右二）輔選拉票。（陳育賢攝）

賴清德（右二）2日上午南下新竹市為立委候選人鄭宏輝（左二）輔選拉票。（陳育賢攝）

賴清德（右三）2日上午南下新竹市為立委候選人鄭宏輝（左三）輔選拉票。（陳育賢攝）

由於今天上午黑鷹直升機意外失事，賴清德（中）也為參謀總長沈一鳴等人祈福。（陳育賢攝）

民進黨副總統候選人賴清德2日上午南下新竹市，短短1個半小時連續跑4家宮廟參香祈福，並強力為立委候選人鄭宏輝輔選拉票，希望支持者集中選票，不能讓對手漁翁得利。由於今天上午黑鷹直升機意外失事，他也為參謀總長沈一鳴等人祈福。

為全力支持新竹市立委候選人鄭宏輝，副總統候選人賴清德今天與總召柯建銘、市長林智堅先後前往埔頂慈雲庵、長和宮、內天后宮與靈安宮等4大地方信仰中心參香，並向民眾拉票造勢。

賴清德表示，過去柯建銘、林智堅在香山得票率皆超過7成5，可以稱香山為「民主聖地」，希望香山人這次團結相挺，讓鄭宏輝的得票率超過8成。

賴清德說，民進黨幾10年來與台灣人一起打造民主奇蹟，民進黨不敢忘記對台灣的責任與鄉親的託付，他說，民主第1個階段是爭取自由、打破威權，第2階段是落實民主生活，而現在已經進入第3階段，就是面臨外界威脅，台灣人要共同守護，呼籲國人一定要支持蔡英文、鄭宏輝。

他指出，這次民進黨的競選主軸是2020台灣要贏，1個是蔡英文要連任，1個是國會要過半，國會要過半就是新竹市鄭宏輝這席一定要當選，這1席非常關鍵，因此蔡英文總統多次來到新竹市，就是要來請託新竹鄉親一定要支持鄭宏輝。

(中時 )