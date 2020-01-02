斥資3.6億元的台南市新營區金華路及長榮路優質化工程，2日開工動土，台南市長黃偉哲親自主持典禮，工程預計今年11月完工，屆時長榮路老舊側溝淹水問題將獲得改善，金華路也將變成40米寬敞景觀大道。

黃偉哲表示，長榮路與金華路順利動工，將使溪北建設邁出一大步，這是集合中央與地方政府的努力，及立委和議員的大力支持，順利通過地方配合款的預算，才能夠讓這個工程能夠順利動工。

黃偉哲補充說明，長榮路是外環道路，車流量非常大，改善工程著重在道路品質跟道路排水；金華路每天的車流量大概不到長榮路的三分之一，早起民眾都喜歡來這邊運動，因此著重在人行道的優化。希望藉著這個工程，能夠提供市民更好的道路服務品質，還有較好的遊憩、休閒空間。

工務局表示，此工程總經費3億6585萬元，長榮路優化路段長達4173公尺，金華路優化長度2673公尺，未來人行道無障礙系統設置、管線、路燈及號誌等有關民生的基礎設施將一併整治，對新營區的交通、淹水等民生基礎設施能有效改善，大大提升居民生活品質、道路交通舒適度。

(中時 )