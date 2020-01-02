新北市淡水馬姓女子，去年10月11日在臉韓挺韓社團貼照片稱「蔡英文帶她家貓去看醫生，大概有百人陪那一隻貓去看醫生！」，經民進黨立委參選人證實，是去獸醫院談寵貓經，馬散佈「假訊息」，11月8日即遭調查局新北市調查處「查水表」，但法院認為，新北市淡水警分局函送士林簡易庭已過2個月追訴期，裁定馬不罰。

蔡英文去年10月11日造訪台北市嘉慶動物醫院，直播談論寵物經，但馬姓網友在社群網站臉書散佈不實訊息，經立委參選人、獸醫師證實蔡英文是在談動保議題，馬涉嫌違反社維法第63條第1項第5款「散佈謠言，足以影響公共之安寧者」。

調查局新北市調查處不到1個月即進行約談，並將案件函給淡水警分局辦理函送，但警方卻以為調查局約談時間，是上網觸犯違序行為時點，而調查局筆錄提及「你張貼的時間點與蔡英文前往動物醫院諮詢的時間點相當接近」，造成警方誤會，直至12月16日才將案件送進士林簡易庭，法官直接以距其行為時已逾2個月，依法已不得移送法院處罰，應為不罰諭知。

(中時 )