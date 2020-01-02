古諺有云：「姜太公釣魚，願者上鉤」。缺錢花用的竊賊竟不請自來，把歪腦筋動到土地公身上，在未得到土地公同意下，把求取運勢的竹籤充當犯罪工具，以釣魚線沾黏錢幣方式吊出香油錢，犯罪手法拙劣。如同姜太公釣魚方式的下場，就是竊賊自己「掉」進警察局吃牢飯。

警方指出，日前福雅里土地公廟主委，發現香油錢異常短少，查覺有異之下請求中市警六分局永福派出所員警協助調查，員警前往處理，並通知鑑識人員勘查採證，同時調閱監視錄影器。

警方發現有1名頭戴安全帽男子，由土地公廟後方徒步前來行竊，竊嫌刻意繞開監視器，將代步工具藏匿於土地公廟後方巷弄，在擴大調閱周遭監視器後，發現竊嫌騎乘重機車前來行竊；根據相關特徵比對，赫然發現該竊嫌與日前竊取同一宮廟的林姓男子特徵相符，遂循線將其逮捕到案，全案於108年10月底由臺中地檢署起訴在案。

經警了解，林嫌( 72年次)因工作不穩定缺錢花用，便計畫下手行竊宮廟香油錢，當天特地騎乘機車找尋目標，為躲避查緝因此刻意將機車藏匿於土地公廟後方，徒步到人潮稀少土地公廟尋找下手目標。

林嫌稱與土地公廟有一定的淵源，因此才鎖定土地公廟行竊，當天效法姜太公釣魚方式，以吊線沾黏錢幣吊出香油錢，自以為高明不會遭警方查獲，卻遭警方積極查緝到案，冥冥之中似有注定。

警方告知姜太公釣魚是願者上鉤，未經同意拿取是會招來厄運，擅自竊取香油錢會「掉」進警察局面臨牢獄之災。土地公廟信眾對於警方積極偵辦，主動調閱監視器，追緝林嫌涉及數起宮廟香油錢竊案到案，表示感謝之意。

(中時 )