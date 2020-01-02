今下午1時許，台65線板橋往土城方向發生一起車輛起火意外，一輛小貨車準備下土城交流道時，車輛底盤突無故起火，所幸身旁等紅燈的機車騎士及時告知，洪姓駕駛立即下車逃亡，警消獲報後前往灌救並撲滅火勢，車頭被燒毀燻黑，無人傷亡，一度造成台65線嚴重回堵，目前加派警力疏散車流。

(中時 )