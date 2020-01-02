台65線往土城交流道火燒車 幸無人傷亡 14:342020/01/02 中時 許哲瑗 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台65線板橋往土城方向發生一起車輛起火意外，幸無人受傷。（新北市消防局／許哲瑗新北傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今下午1時許，台65線板橋往土城方向發生一起車輛起火意外，一輛小貨車準備下土城交流道時，車輛底盤突無故起火，所幸身旁等紅燈的機車騎士及時告知，洪姓駕駛立即下車逃亡，警消獲報後前往灌救並撲滅火勢，車頭被燒毀燻黑，無人傷亡，一度造成台65線嚴重回堵，目前加派警力疏散車流。 (中時 ) #土城 #65 #車輛 #新北 #交流道 也許您會感興趣 推薦閱讀 富邦U18》新北藍四強賽差點遭逆轉 教練動怒 14:442019/12/30 體育 國道3號銜接台66線增系統交流道 動工 04:102019/12/31 地方新聞 新北警民攜手反詐有成 全年阻詐1億8000萬 12:512019/12/31 社會 配合《勞動事件法》施行 新北首創擴大勞工訴訟補助範圍 13:012019/12/31 財經 守護孩童安全 新北擴大聯合稽查勤務 13:492019/12/31 社會 武陵櫻花季將登場 1／21起開放申請車輛通行證 21:032019/12/31 生活 新北第十選區 林金結PO文痛批假訊息 04:102020/01/01 地方新聞 新北市元旦升旗 侯友宜提三軸心翻轉新北 08:582020/01/01 政治 掌舵兩年 自評65分 04:102020/01/02 財經要聞 元旦升旗 侯提三軸心翻轉新北 04:102020/01/02 地方新聞 社會熱門新聞 不斷更新》國防部黑鷹直升機失聯 參謀總長等多名高階軍官在機上 - 社會 黑鷹直升機墜毀 8人死亡5生還 - 社會 黑鷹直升機墜毀8死慘劇 搜救影片曝光 - 社會 黑鷹失事／侯友宜親指揮：11人獲救2失蹤 - 社會 黑鷹直升機驚傳墜機 10名高階軍官在機上 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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