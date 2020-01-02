世界先進(5347)今（2）日宣布，公司於民國108年1月31日簽約向格芯公司購入位於新加坡Tampines的八吋晶圓廠廠房、廠務設施、機器設備以及MEMS智財權與業務，已依協議於民國108年12月31日完成交割，世界先進正式接手該廠營運，成為世界先進之新加坡子公司，也成為帶動公司今年業績增長之動能。

在此新廠加入後，產能將持續開出，預計增加世界先進今年整體產能15%~20%，並帶動今年業績成長力道；法人估公司今年營收年增率上看20%以上且將創新高紀錄。

世界先進表示，新加坡廠目前員工約700人，其中95%為原格芯公司員工留任，預計109年能為公司帶來超過15%之產能增幅。上季隨著需求逐步增溫，公司產能開始吃緊，且出現吃緊時間比預期快，本季營運可望淡季不淡。

世界先進日前指出，目前8吋廠產能都滿載，旗下新加坡廠今年第一季開始加入運作，也馬上將是滿載的。

(時報資訊)