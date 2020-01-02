據傳三星(Samsung)將在 2020 年初第一個消費性電子大展 CES 當中，展出 Galaxy Note 10 Lite、Galaxy S10 Lite 等兩款手機(預計還有不少其他新品)。如今，就在 CES 開展前幾天，疑似 Galaxy Note 10 Lite 的真機照片提前曝光，提前揭曉了不少新機相關資訊。

YouTube 頻道 TechTalk TV 透過 Twitter 帳號分享了多張宣稱為三星未發表新機 Galaxy Note 10 Lite 的照片。從開機時的照片可以發現，新機名稱為 Galaxy Note 10 Lite，採用了螢幕下指紋辨識技術，具備 S Pen ，採用 Infinity-O O極限全螢幕設計(螢幕打孔位置在頂端中央)，保留 3.5 mm 耳機孔(編註：在 Galaxy Note 10 中並沒有 3.5mm 耳機孔)。背面的三攝相機採用正方形的布局設計，這一點跟先前曝光疑似 Google Pixel 4a 的渲染圖十分相近。

Galaxy Note 10 Lite - LIVE LOOK

再依據《GMS Arena》報導的 Galaxy Note 10 Lite 的規格表，這一款新機採用三星在 2018 年推出的 Exynos 9810 處理器、8GB RAM、128GB ROM，支援 microSD 卡最高擴充 512GB。螢幕是 6.7 吋 Super AMOLED 螢幕，解析度為 1080 x 2400 畫素，比例 20:9，搭載基於 Android 10 的 One UI 2 系統。搭配 3200 萬畫素前鏡頭，以及三攝主鏡頭(f/1.7，1200萬畫素廣角鏡頭、f/2.4的1200萬畫素長焦鏡頭以及f/2.2的1200萬畫素超廣角鏡頭)，搭配 4500mAh 電池，支援 25W 快充，價格約在 630 歐元，約新台幣 21500 元左右。

簡單與 Galaxy Note 10 對比的話，可以看出在螢幕上、處理器規格還有相機規格上，Galaxy Note 10 Lite 都有縮水，但是保留了經典的 S Pen 還有耳機孔，價格也親民不少。對於期待入手 Note 系列手機的朋友來說，將是更不傷荷包的選擇。最終手機的規格與價格，以及會否在台灣上市，需等候台灣三星宣布。這一款手機以及 Galaxy S10 Lite 據傳都將在 CES 2020 中展出，展期是 2020 年 1 月 7 日至 1 月 10 日，在美國拉斯維加斯舉辦。

(中時電子報)