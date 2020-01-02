今年丸東商號百元年菜預計1月4日上午九點開賣，一套十道1350元，其中8道百元年菜，佛跳牆250元，而今年加入藥膳醉豬蹄300元。（馮惠宜攝）

丸東商號藥膳醉豬蹄，以冷泡法熟成，鎖住肉汁，口感更彈Q。（馮惠宜攝）

元旦起基本工資調漲，加上原物料價格不斷調漲，每到過年推出百元年菜的台中第五市場丸東商號，今年持續推出百元年菜，將於1月4日正式開賣，老闆李西東坦承，魚皮、鳥蛋和蒜頭都漲了快4成，但他秉持初心，加上自己不用加班費，HOLD住價格。

7年前丸東商號鎖定庶民經濟，推出百元年菜，芋頭排骨酥、頭路菜、紅燒獅子頭、魚皮白菜滷、紅燒肉、花枝排、綜合魚丸、綜合甜不辣等，每道都是一百元，造成居民瘋搶，近年來老闆不斷推出新菜色，如一盅250元的佛跳牆，料多味美雖然價格稍高，仍比坊間量販、餐飲通路便宜許多，一度還有外地客搶著預訂宅配。

為維持品質，丸東商號這幾年採用熟食年菜方式提供，愈到過年搶購人潮愈多，不少老主顧早早登門詢問，去年小年夜更有民眾凌晨一點就來排隊要領號碼牌，而為滿足所有消費者，老闆李西東更是天天只睡兩小時，日以繼夜趕製年菜。

今年丸東商號百元年菜預計1月4日上午九點開賣，一套十道1350元，其中8道百元年菜，佛跳牆250元，而今年加入藥膳醉豬蹄300元，以冷泡法熟成的豬腳香Ｑ好吃，李西東說，不必買整套，也可單點，另外還有麻油米糕、榶醋排骨、溪蝦、冷油雞腿、排骨酥、溪蝦、蝦猴、筍乾爌肉、肉捲等熟食。由於愈到農曆年愈搶手，農曆28、29、30三天則提早7點開賣，6點發號碼牌，限300號。

(中時 )