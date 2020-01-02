統一獅與前總教練「甘蔗」黃甘霖提前終止合約，雖然雙方還有一年合約尚未走完，不過黃甘霖確定將離開這支從球員到教練共待了22年的球隊，有望轉戰富邦悍將擔任教練團成員，而獅隊也尊重黃甘霖的決定，給予祝福。

黃甘霖自1998年加盟統一獅，球員時是獅隊的明星球員之一，2010年退休後便接下二軍總教練，並在2017年升任一軍代理總教練，2018年轉正式總教練後，去年球季統一獅隊因傷兵太多戰績不佳，再加上身體因素，去年6月27日請辭並獲准，僅擔任正式教頭一年半的時間。

黃甘霖與統一獅簽下3年合約，到今年底才到期，不過黃甘霖希望提前到昨日終止，雙方達成共識同意後，獅隊領隊蘇泰安也表示給予祝福，尊重黃甘霖的生涯規劃。

3日富邦悍將要舉辦新入團教練的加盟儀式，除了總教練洪一中外，前桃猿隊教練吳俊良、郭建霖等人有望出席，屆時黃甘霖預期也將到場，新球季悍將教練團幾乎換新，重現12強中華隊教練團組合。

(中時 )