國民黨總統候選人韓國瑜，日前在台中造勢，即使天空不作美，不斷下著大雨，但仍有不少挺韓民眾仍踩著爛泥，在現場力挺韓國瑜。作家瓊瑤也被打動，大讚韓國瑜是英雄。

瓊瑤在臉書表示，韓國瑜在台中造勢晚會上，在三十幾萬人面前的談話，「深深的打入我心！」韓國瑜當晚說，政治人物有三種人，一種是英雄，一種是梟雄，一種是狗熊！那堅毅的眼神、慷慨激昂的聲音，讓瓊瑤心想「怎麼這樣巧？我正在寫一篇《英雄──韓國瑜》，卻聽到了他自我的肯定。」

看見民眾在泥濘中等待多時，有人哭、有人笑，有人又哭又笑，有人歡呼、有人確躍，更多更多的人狂舞國旗，瓊瑤的眼眶也跟著濕了，心底有個聲音堅定的說「韓國瑜，不論你能不能選上總統，你絕對是個『英雄』！」

瓊瑤說，古代英雄，要論所處環境的惡劣、面對局勢的複雜、任務挑戰的艱鉅，和今天這位英雄相比，就是小巫見大巫，因為現代，人類創造出一種由科技和人為組成的「變形烏賊」，會噴出墨汁染黑、會用八隻長爪纏住你，無孔不入還有吸盤，像嗜血的惡魔般吸你的血，而這些「變形烏賊」還會鋪天蓋地，從黑暗中撲來，防不勝防。但眼前這位真正的英雄，除要迎戰明處的對手，還要面對暗中的惡魔，「他，就是『韓國瑜』！」

瓊瑤轉述韓國瑜在碩士論文中的序文，表示若看過這段序文，「誰還敢說韓國瑜是草包？只怕說韓國瑜是草包的人，自己才是草包！」瓊瑤指出，這段序文別說氣魄之大、文字之美，字裡行間已看出他非池中之物，果然經過風風雨雨、無數打壓、17年的沉潛，這個人物成為總統候選人，但不是他所規劃的，是民眾要求他的，因為大家在等待這樣一位有擔當、肯做事的人，等得太久太久了，韓國瑜發出了他的穿雲箭，面對混沌不清的時代，終於義不容辭的站了出來，投入總統選戰。

瓊瑤說，這是一場不對等的選舉，對手擁有千軍萬馬及變形烏賊，韓國瑜只有一顆「天下即我心，俠義藏胸襟」的氣魄，沒有資源、戰士，和夫人李佳芬一步一腳印，深入民間，苦民所苦，把俠義跟仁愛發揮到極致，不過他沒有攻城掠地，確征服了人心，也包括自己熱血澎湃的心。

去年十月前，瓊瑤並不知道韓國瑜，也對政治無感，直到有天國外的朋友說「妳在台灣，可以注意一下韓國瑜，他是個英雄！」才開始注意他，尤其在三山造勢最後一晚，李佳芬給丈夫的一封信，催出了瓊瑤的眼淚，讓她在電視機前說「韓國瑜！你和李佳芬，都是英雄！」

對於各界的汙衊打壓、抹黑霸凌，瓊瑤也遭遇過，形容那是一種人格毀滅戰，但韓國瑜不為所動、屹立不搖，「因為，他是英雄！」每次出現都是神采奕奕，眼中閃著誠摰堅毅熱情的光輝，充滿正能量，非但沒有被打垮，還「金句連連」，令人驚嘆。

韓國瑜懂得庶民，展現親和力，反擊對方論述也一針見血，直率坦白的大無畏精神，和民眾站在一起、為民眾發聲。韓國瑜也有霹靂手段、機智的反應能力，兼具大智、大慧、大勇，也有關懷弱勢的菩薩心長，心中有愛與包容，重視下一代的未來與教育，要求重起特偵組，端正政風，反《反滲透法》，讓人民有「免於恐懼的自由」。

瓊瑤提出韓國瑜的諸多政見，就是要告訴大家，「為什麼韓國瑜是英雄？」當看到扭曲的新聞，自己都會氣到跳腳，但他必須承受，並力挽狂瀾、撥亂反正，這也是大家對他的要求，是時代歷史賦予他的使命。

瓊瑤喊話，大家應該項韓國瑜看奇，就像他說過的「寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏！」這才是英雄，也感謝諸多媒體人、政治人物，像是王又正、黃暐瀚、謝龍介等人，在一片謊言抹黑中仍堅持真實的報導及評論。

最後，瓊瑤也呼籲大家，一起積沙成塔、衆志成城，開創歷史新的一頁，並PO出韓國瑜競選歌曲《等一個人》的MV，還貼心提醒「要看到最後，有彩蛋喲」。

(中時電子報)