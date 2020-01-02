高階將領搭直升機失事，這次最嚴重，罹難的參謀總長沈一鳴階級最高。上一次重大事件是民國63年，陸軍總司令于豪章上將搭直升機墜機，有13名重要軍職人員傷亡。當時擔任陸軍總司令的于豪章重傷，前國防部長高華柱當時是于豪章隨員，軍階是上尉，則僥倖僅受輕傷。高華柱當時揹著重傷于豪章脫困求救，後來擔任國防部長、國安會秘書長等職。

63年12月27日，陸軍總部直升機隊載著總司令于豪章等20多位將校，分乘兩架UH-1H直升機，準備視導「昌平演習」，因氣象天候惡劣，於桃園縣境失事墜毀。

這次空難，軍方高階將領多人傷亡，包括于豪章上將、聯訓部監察室主任張兆驄中將身受重傷；政戰部主任張雯澤中將、第一軍團司令茍雲森中將、十軍軍長馮應本等殉難，造成陸軍無可彌補損失。僅當時參謀總長賴名湯上將捨直升機而就座車才幸免於難，逃過一劫。

其中，張兆驄將軍斷了12根肋骨、兩節脊椎骨，傷勢相當嚴重，然於泥淖中脫險，並經醫治康復。于豪章則兩度赴美醫治，終身殘障。

事後調查，失事原因除天候不佳因素外，飛行員訓練亦有疏失。當時飛行員並無儀器訓練。

(中時 )