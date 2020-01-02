元旦開賣的搭訕系列限定版環保兩用袋共有五款造型。（新北市環保局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市最後一波限定版環保兩用袋「搭訕系列」1月上市。（新北市環保局提供／譚宇哲新北傳真）

新北市最後一波限定版環保兩用袋「搭訕系列」1月上市。（新北市環保局提供／譚宇哲新北傳真）

搶搭撩人金句熱潮，新北市限定版環保兩用袋「搭訕系列」元旦限量上市，共設計5款搭訕用語，包括「你是我的愛麗絲」、「倒垃圾是為了遇見你」、「命中注定你相信嗎」、「想追你不想追垃圾車」、「一起倒我們的垃圾」，搭配趣味插圖，讓民眾倒個垃圾也能趁機增進人際關係。

新北市環保局表示，限定版環保兩用袋是由新北市府與台灣藝術大學畢業生合作的創意，去年7月市府從設計展發現4位畢業學生的作品「垃圾話」後積極接洽，從洽談授權到規畫量產僅約2個月時間，於去年9月1日首波推出「幹話系列」。

環保局說明，繼去年9月推出的「幹話系列」環保兩用袋，讓大家將怨言和負能量一起丟進垃圾車，同年11月推出以愛護寵物狗和貓為主題的「公益系列」，今年1月開始，則推出充滿粉紅泡泡的「搭訕系列」，用語甜蜜又撩人，希望讓使用者會心一笑、告白加分。

「搭訕系列」環保兩用袋包括「你是我的愛麗絲」、「倒垃圾是為了遇見你」、「命中注定你相信嗎」、「想追你不想追垃圾車」、「一起倒我們的垃圾」等5款，而創作者也發揮巧思，特別設計3款真人海報，將插畫圖案以真人扮演，增添趣味性。

環保局提醒，限定版環保兩用袋僅有2元的中型規格，且它仍是購物未攜帶環保袋時的替代品，不鼓勵大量購買，故為限量且採零售發行，呼籲民眾養成自備購物袋的好習慣，如臨時有需要購買兩用袋使用，也請記得務必重複利用，共同減塑愛地球。

(中時 )