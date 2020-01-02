台中市身心障礙者福利關懷協會。（中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

台中市和平區的臺中市農業觀光產業發展協會-梨山五寶。（中彰投分署提供／陳世宗台中傳真）

春節將至，許多民眾開始規劃採買伴手禮，勞動部勞動力發展署中彰投分署表示，伴手禮除了表達送禮心意，更可以做公益！分署精選了多元就業開發方案執行單位中三項不同風格的公益年節伴手禮，歡迎民眾共襄盛舉，讓每一份送出的禮盒都更有意義。

台中市身心障礙者福利關懷協會成立的微笑天使手作烘焙坊，在春節期間特別新推出包含養生果仁塔、起司瑪莉酥、香酥起司棒、手工乳香杏仁牛軋糖的春節禮盒，是天使孩子們親手製作的成果；養生果仁塔使用濃濃杏仁餡，豐富的多層次口感讓人吮指回味，還有營養豐富的香酥起司棒、乳香杏仁牛軋糖更是過年不可或缺的小點心。更多產品資訊請洽廖宜品專案經理人，聯絡方式0923-290835。

彰化芳苑的喜樂小兒麻痺關懷協會為創造身障者更多就業機會，先後設立喜樂愛加倍庇護工場及咖啡工作坊，更與國立歷史博物館合作推出「STILL濾掛式咖啡禮盒」，設計方面採用常玉作品繪畫、斑馬與雙馬三個作品，使用不同的視覺顏色、色調跟筆觸感覺，搭配不同的生豆處理，香醇濃厚，整體包裝呈現視覺與味覺串連的意象，送禮自用兩相宜。更多產品資訊請洽洪美春專案管理人，聯絡方式0952-668963

台中市和平區的臺中市農業觀光產業發展協會，推出來自梨山的鮮蔬禮盒，經由雪霸山脈水源灌溉，以及高海拔的日夜溫差，形塑出扎實清脆農作物，依大自然時節而有當季當令的蔬果，產地直銷，拉近與消費者距離，價格便宜、品質有保障，也造福在地果農，提高收益。更多產品資訊請洽謝佩穎專案經理人，聯絡方式0921-004700。

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