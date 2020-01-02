搭船首航金門海上7島，遊客都超開心！（李金生攝）

帶領員工來金門年度旅遊的因特林企業公司老闆簡士傑表示，第一次造訪金門，就躬逢其盛參與首航儀式，大伙兒能悠閒乘船賞景，是很難得的海上旅遊經驗。（李金生攝）

林山良（左）經營澎湖、馬祖、金門等離島旅遊事業有成，獲2018「金質旅遊獎」的優質遊程肯定。（李金生攝）

出海囉!大家開心搭船遊覽七島旖旎風光。（李金生攝）

縣議員洪成發、金門縣旅行商業同業公會理事長林永標等多位旅遊業者出席首航儀式。（李金生攝）

有「離島中的離島」、「前線中的前線」之譽的金門大、二膽島周遭7座島嶼，明媚風光成為金門跳島旅遊的首選。旅遊業者林山良看好故鄉海上旖旎情調，斥資千餘萬元添購全新遊艇「萬順一號」，今（2）日上午滿載52名遊客從水頭碼頭出海，踏上藍色公路的首航之旅。

縣議員洪成發、金門縣旅行商業同業公會理事長林永標等多位旅遊業者出席首航儀式，來自新北市的遊客難掩興奮之情，開心表示金門有美食和豐富的自然、人文景觀，加上濃厚的人情味，真是讓人流連忘返的好地方。

帶領員工來金門年度旅遊的因特林企業公司老闆簡士傑表示，第一次造訪金門，就躬逢其盛參與首航儀式，大伙兒能悠閒乘船賞景，是很難得的海上旅遊經驗。

13歲就隨家人赴台的林山良，經營澎湖、馬祖、金門等離島旅遊事業有成，獲2018「金質旅遊獎」的優質遊程肯定。他看好故鄉海上旅遊的潛力，特斥資添購「萬順一號」全新遊艇，搭載遊客沿途飽覽大膽島、二膽島、三膽島、四膽島、五膽島、復興嶼、猛虎嶼、獅嶼等小島風光。

林山良提醒，民眾可以包船暢遊金門海上美景，但欲登大膽島者，仍需向縣府觀光處提出申請，洽詢電話：082－312871、312872，或打他本人手機：0937128847。聯絡住址：烈嶼鄉西方社區52號1F。

(中時 )