二林工商在各班設立「愛心能量瓶」，鼓勵同學每天省下喝飲料的錢，一起做愛心，協助地方弱勢長輩。（吳建輝攝）

許多同學發揮愛心，紛紛拿出自己的零用錢一起響應，甚至走上街頭募集發票，希望能幫助更多長輩。（吳建輝攝）

２日上午二林工商劉玲慧校長利用朝會時間，將募款來的３萬８千元，捐贈給華山基金會二林天使站，由站長陳燕珠代表接受捐贈。（吳建輝攝）

歲末年終，再過幾周就要過年了，當大家正在規劃年夜菜與年節出遊時，台灣有許多經濟困頓的家庭及獨居老人，還在煩惱下一餐在哪，去年12月二林工商在各班設立「愛心能量瓶」，鼓勵同學每天省下喝飲料的錢，一起做愛心，協助地方弱勢長輩。

二林工商長期響應華山愛心年菜活動，同學們除了拿出自己的零用錢做愛心，更走上街頭募集發票，2日上午校長利用朝會時間，將期間所募款的３萬８千元，在全校師生前全數捐贈給華山基金會二林天使站，由站長陳燕珠代表接受捐贈。，

負責此捐款活動宣傳的傳愛志工社社長許薷云同學說，在接觸及了解華山基金會後，只要看到路上有需要協助的長輩，都會拉著朋友一起過去幫忙，也希望大家除了捐款之外，能夠一起關心周遭的獨居長輩，主動協助或通報華山基金會來協助照顧，讓長輩不再孤單。

二林工商劉玲慧校長說，二工的孩子都非常善良，能付出一己之力幫助他人，學校除了教導學生技能之外，培養孩子正確的人生態度也是非常重要；華山基金會二林站長陳燕珠說，基金會目前在二林服務的失能失智失依長輩超過百名，非常感謝二林工商長期響應愛心年菜活動，讓獨老們可以過個溫馨的好年。

(中時 )