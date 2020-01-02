時光太瘦，指縫太寬，時間看不見、聽不到、摸不著，但是我們去留心感受去觀察世界的變遷，這便是時間帶給我們最直觀的變化。2020年在期盼與憧憬中悄然來到。

跨年夜，臺北101大樓的以「希望之光」為主題煙火秀又一次閃亮登場，現場熱鬧非凡，現場近百萬民眾一起迎接新的一年。同時在成都新地標—成都城市音樂廳內，一場洗滌心靈更是耳朵的盛宴的音樂會，代領人們跨向新的一年。

此次成都音樂會由成都交響樂團牽頭邀請天津交響樂團和演奏家、歌唱家共同參與，成都童聲合唱團、成都大學生合唱團、成都藝術職業大學音樂學院合唱團全力助陣。成都新年音樂會，以「禮贊奮鬥者，唱響主旋律」為主題，以世界經典、中國名曲、天府特色為總體風格，以交響樂演奏穿插氣勢恢宏的交響合唱和，經典名曲演唱為主要內容，回首2019，唱響2020，新年新氣象，為成都又增添一份多姿多彩。

2020成都新年音樂會

本次新年音樂會的樂曲編排，也是十分別出心裁，在熱情洋溢的《祖國頌》演奏完畢後，一曲貝多芬d小調第九交響曲第四樂章《歡樂頌》的出現，不斷調動起全場觀眾的情緒，以及獲得「金鐘獎」與「文華獎」的雙料冠軍張倩淵帶著大家耳熟能詳的《百鳥朝鳳》。

在此次音樂會上，有一位年輕美麗的演唱者，顯得尤為特別，她叫顧文夢，是個地道的成都妹子，也是一位旅居歐洲的女高音歌唱家。年僅二十多歲的她已經獲得了義大利第15屆「Flaviano Labò」國際聲樂比賽第一名、義大利第57屆布魯塞爾「威爾第之聲”國際聲樂比賽、總決賽第二名及威爾第特別獎、義大利第22屆佛蘭斯科尼國際聲樂比賽第一名；並多次在歐洲成功舉辦個人獨唱音樂會。如此多殊榮的背後自然也離不開不懈的努力，出身音樂世家的顧文夢，從小開始便受到父親耳濡目染的影響，這也奠定了她成為著名中國花腔女高音青年歌唱家的稱號。雖然遠在歐洲求學，但她也時刻想念起她的家鄉——成都。

顧文夢

新年音樂會如今已經走過了22個年頭，已然成為成都辭舊迎新的標誌性文化活動，如今，成都正奮力打造國際音樂之都，選擇用音樂會的方式來傳承過去，迎接未來，是一種傳遞精神、凝結力量的體現，更是成都人的精神念想。

此次音樂會內容也將在中天亞洲台週六晚10點檔《西望成都》節目播放，更多精彩內容名家演唱、經典歌曲將更直觀呈現。

（圖片及文章來源：成都電視臺）

(中時電子報)