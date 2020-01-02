根據TrendForce記憶體儲存研究(DRAMeXchange)最新調查，NAND Flash於去年下半年供需改善，各式產品價格逐步逆轉上漲；隨著淡季不淡加上供給縮減，2020年第一季NAND Flash價格預估將持續上漲。NAND Flash價格續漲，對模組廠威剛(3260)、十銓(4967)、廣穎(4973)、宇瞻(8271)等營運均有所助益。

DRAMeXchange表示，由於Client SSD合約價自高點連跌七季，與傳統硬碟的成本差距不遠，在2019年第二季起刺激筆記型電腦搭載SSD的比重及容量顯著上升。去年六月中旬後，鎧俠/威騰日本四日市廠區發生跳電問題導致供給量下降，帶動eMMC/UFS、SSD成交價格在去年第三季中止跌，Wafer市場則迅速反彈，去年第三季上漲近20%，eMMC/UFS及SSD合約價也在第四季翻漲。

從客戶端需求來看，儘管2019年第四季合約價上漲，導致Client SSD位元需求趨緩，但資料中心客戶積極準備2020年新開案需求，拉貨動能優於預期，使得第四季的Enterprise SSD已浮現供不應求的情形，預期2020年第一季合約價將有所支撐。此外，行動裝置端因準備蘋果2020年上半年的新機上市，備貨需求從去年第四季起湧現。總體而言，2020年第一季NAND Flash將呈現淡季不淡。

從供給面來看，由於供應商自2019年第二季起已處於損益兩平點，甚至虧損，不得不調降2020年的資本支出，產能擴張與3D層數提升的時程都較以往保守。總和各廠規劃，2020年位元產出增長僅略高於30%，是歷年來規劃目標的低點，加上2019年的供給位元已因跳電事件而下調，連續兩年的產出增長都不到35%，是第一次出現的景象，也使得2020年供需更顯緊張。

在合約價走勢方面，TrendForce認為，基於淡季需求不淡、供給增長保守以及供應商庫存已下降，各類產品合約價在2020年第一季均可望持續上漲。按產品類別來看，Client及Enterprise SSD的供需缺口較eMMC/UFS顯著，將使SSD產品漲價幅度高於嵌入式產品。展望第二季，受惠於下半年的智慧型手機以及遊戲主機等新產品的生產備貨，以及準備進入傳統旺季，預期漲價態勢將延續。

在通路市場的Wafer合約價部分，由於毛利較低，供應商在主要產品需求熱絡下，規劃在第一季減少對Wafer市場的出貨比重，以優先滿足SSD需求。在供應商庫存水位健康的狀況之下，預期模組廠議價空間有限，2019年12月底時價格已上漲逾10%，預期第一季漲幅可望持續超過10%。

(時報資訊)