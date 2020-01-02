台積電在2019年第三季法說會上，宣布將資本支出增至140到150億美元之間，創下歷史新高紀錄，據了解，增加的資本支出主要包括用於擴大公司7奈米產品產量以及擴大5奈米生產能量。目前已確知今年推出的蘋果平價機的iPhone SE2也將使用台積電7奈米製程，蘋果已久未推出平價機款，市場預期SE2的出貨量將很可觀，這也是台積電提高資本支出的部分原因。

消息人士稱，在增加的40億美元支出中，有15億美元將用於擴大7奈米產能，而25億美元將用於建立5奈米生產線。對7奈米的巨大需求主要來自AMD，因為台積電正在製造AMD的Ryzen 3000 CPU和Navi GPU，例如RX 5700和RX 5700 XT，它們都採用7奈米製程。蘋果目前的iPhone 11也是使用7奈米技術。

除了對7奈米的需求外，台積電下一步還必須在5奈米製程上提高產能，因此，台積電也在此進行大量投資。即將面世的iPhone 12，預計將採用即將面世的A14晶片，預期該晶片將採用5奈米製程，預期iPhone 12銷售也將熱銷，這使得台積電有很多訂單可以滿足5奈米的需求，據傳，蘋果已經保留了台積電5奈米產能的三分之二。

除了蘋果成為5奈米晶片的第一個主要客戶外，華為海思還有望躍升至5奈米，這將進一步增加台積電的工作量。

(中時電子報)